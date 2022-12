Avatar: nel quinto film Neytiri e i Na’vi arriveranno sulla Terra

Avatar: la via dell’acqua si appresta a esordire nei cinema dello stivale e, grazie, al kolossal di James Cameron, potremo scoprire come evolverà la complicata relazione fra i Na’vi, gli abitanti di Pandora, e gli invasori terrestri.

Un rapporto, quello fra i Na’vi e gli esseri umani che a quanto pare, in futuro, vedrà anche un ribaltamento di prospettiva: i piani per Avatar 5 prevedono appunto l’arrivo di Neytiri sul pianeta Terra.

Il co-produttore della pellicola, Jon landau, spiega che:

È divertente, non avevo intenzione di parlarne, ma ho sentito che James ne ha discusso già un po’. Nel quinto film c’è un pezzo della storia che si svolge sulla terra. E lo facciamo per aprire gli occhi delle persone, e di Neytiri, circa quello che esiste sulla Terra.

Poi aggiunge:

La Terra non è rappresentata dalla RDA. Così come una persona viene definita dalle scelte che fa nella vita, non tutti gli esseri umani sono cattivi. E non tutti i Na’vi sono buoni. Sulla terra è lo stesso. E volevamo esporre questa cosa anche a Neytiri.