Avatar: alcuni dei sequel diretti da un altro regista? Il commento di Jon Landau

Nel corso di un’intervista con Empire risalente allo scorso luglio a proposito di Avatar: la via dell’acqua, James Cameron ha rivelato che potrebbe non dirigere lui il quarto e il quinto episodio della saga.

Nelle intenzioni del regista potrebbero esserci un passaggio di testimone:

Non so se dopo tre o dopo quattro film vorrò passare il testimone a un regista di cui mi fido, in modo da potermi dedicare ad altre cose che mi interessano, oppure no. Non lo so ancora!

Più passa il tempo, più mi entusiasmo. Il quarto film è pazzesco, è un figlio di putt*ana e spero veramente di dirigerlo io!