Secondo quanto rivelato da Deadline la Paramount e Nickelodeon avrebbero annunciato la lavorazione di tre lungometraggi animati di Avatar: The Last Airbender, film sviluppati sotto l’ala Avatar Studios.

Lauren Montgomery (Avatar: The Last Airbender) dirigerà il primo di questi tre lungometraggi ancora senza titolo.

Bryan Konietzko e Michael DiMartino, creatori della serie animata originale sviluppata per Nickelodeon, produrranno il progetto insieme a Eric Coleman.

Andata in onda dal 2005 al 2008, Avatar: The Last Airbender conta tre stagioni. Come riporta Wikipedia: “La serie è ambientata in un mondo immaginario ispirato all’oriente, in cui la popolazione è divisa in quattro nazioni corrispondenti ai quattro elementi (acqua, terra, fuoco e aria). La trama segue le vicende del dodicenne Aang, Avatar cui spetta il compito di riappacificare le quattro nazioni, in guerra da un secolo, grazie alla sua abilità di padroneggiare tutti e quattro gli elementi, e ai suoi amici Katara, Sokka e Toph, che lo accompagnano nelle sue avventure in giro per il mondo”.

