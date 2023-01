Avatar: la via dell’acqua supera i 2 miliardi di dollari in tutto il mondo!

È ufficiale, oggi Avatar: la via dell’acqua ha superato la soglia dei due miliardi di dollari in incassi globali.

Nel suo sesto weekend di sfruttamento il film ha raccolto altri 19.7 milioni di dollari negli Stati Uniti, salendo a 598 milioni di dollari (al più tardi lunedì dovrebbe superare i 600, sempre che non vi sia ancora una volta una correzione al rialzo nei dati definitivi del weekend).

Fuori dagli USA, ha chiuso il weekend con altri 56.3 milioni di dollari, salendo a 1.43 miliardi complessivi che sommati ai dati americani diventano 2.02 miliardi di dollari. È il sesto film della storia a superare questo traguardo, tra pochi giorni Avatar 2 supererà anche i 2.05 miliardi di Avengers: Infinity War diventando il quinto maggiore incasso della storia in tutto il mondo (senza contare l’inflazione). James Cameron è quindi l’unico regista a poter vantare tre film che hanno incassato 2 miliardi nel mondo nella sua carriera: Titanic, Avatar e Avatar: la via dell’acqua.

In Cina sono iniziate le festività del Capodanno lunare, per cui il film è stato tolto dalla maggior parte degli schermi per fare spazio ai kolossal locali, tuttavia è probabile che torni in diverse centinaia di sale già dalla settimana prossima. La Cina rimane il secondo mercato in cui ha incassato di più dopo il Nordamerica, con 233.8 milioni di dollari. Segue la straordinaria performance in Francia, con 129.8 milioni di dollari, poi la Germania con 117 milioni, la Corea del Sud con 100.5 milioni, il Regno Unito che ha recuperato molto bene con quasi 82 milioni.

