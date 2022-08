Avengers 5: Simu Liu ironizza sull’incolumità dei Vendicatori vista la prestanza fisica di Jonathan Majors

In Avengers: The Kang Dynasty i Vendicatori della Terra (e non solo) dovranno affrontare, come si evince dal titolo, Kang, villain introdotto nella serie TV di Loki interpretato da Jonathan Majors che presto vedremo anche sul grande schermo in Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

E a tal proposito Simu Liu (AKA Shang-Chi) ha fatto notare su Twitter la grande prestanza fisica di Jonathan Majors sul set di Creed III, temendo per l’incolumità dei Vendicatori: “fratello, gli Avengers sono decisamente fottuti”.

Trovate il tweet qua sotto:

bro the Avengers are straight up effed pic.twitter.com/A75osE4U1R — Simu Liu (@SimuLiu) August 15, 2022

Destin Daniel Cretton, regista di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, è stato scelto per dirigere il quinto film degli Avengers.

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: Simu Liu