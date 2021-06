Ieri vi abbiamo parlato della cerimonia di inaugurazione dell’al parco di Disney California Adventure.

Alla cerimonia hanno partecipato in presenza alcuni volti ben noti all’Universo Cinematografico Marvel come Jon Favreau, Kevin Feige, Paul Rudd e Anthony Mackie, mentre altri come Brie Larson e Danai Gurira hanno solo fatto un saluto virtuale.

Una delle prime attrazioni visitate dal nuovo Captain America è stata Web Slingers: A Spider-Man Adventure, l’attrazione dedicata alle avventure di Peter Parker.

Ecco un video:

See Anthony Mackie aka "Captain America" taking a ride on "WEB SLINGERS" – A new Spider-Man adventure only at #AvengersCampus. pic.twitter.com/ylakyv2Pe3 — Spider-Man: No Way Home Updates (@spideyupdated) June 3, 2021

I visitatori di Web Slingers: A Spider Man Adventure si imbatteranno nel nuovo progetto di Peter Parker: degli Spider-bot che cominceranno a replicarsi sfuggendo al suo controllo. Starà ai visitatori sistemare le cose, aiutati anche da dei lancia-ragnatele che potranno acquistare in un negozio a tema.

Marvel's superheroes have descended on #Disneyland. Spider-Man flies through the sky, Dr. Strange emerges and the royal guard of Wakanda show strength at Disney California Adventure Park's new Avengers Campus. It opens to visitors Friday. pic.twitter.com/v6nN00GFTd — AP Entertainment (@APEntertainment) June 3, 2021

Come raccontato da Comicbook, almeno per il momento per accedere all’attrazione sarà necessario partecipare a una coda virtuale attraverso l’app di Disneyland, un po’ come succede a Galaxy’s Edge per Rise of the Resistance.

L’Avengers Campus sorto al Disney California Adventure ad Anaheim apre ufficialmente oggi, il 4 giugno, ai residenti californiani ospitati al Disneyland Resort.

L’area è sempre stata considerata dalla Disney una delle “priorità assolute” in un anno nel quale la divisione parchi ha dovuto operare numerosi tagli per affrontare l’emergenza. Nella prima fase di apertura, il campus conterrà un’attrazione di Spider-Man, uno spettacolo di effetti speciali di Doctor Strange, un ristorante di Ant-Man and the Wasp e vari incontri ravvicinati con i personaggi Marvel. Successivamente vi sarà una seconda fase con l’apertura di un’attrazione degli Avengers.

L’Avengers Campus è in costruzione anche a Disneyland Paris, dove verrà inaugurato anche il nuovo hotel New York – The Art of Marvel tra pochi giorni.