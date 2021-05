Manca sempre meno al debutto dell’Avengers Campus al parco di Disney California Adventure: per l’occasione Disney Parks ha diffuso una mappa interattiva che ci permette di esplorare più nel dettaglio la nuova area che lascerà a bocca aperta i fan dell’Universo Cinematografico Marvel e non solo.

Potete ammirarla cliccando qui.

La mappa, come sottolineato da Deadline, è ricca di easter egg e strizzate d’occhio agli appassionati. Aguzzando la vista si può notare ad esempio un vecchio garage chiamato “Stark Automotive” e addirittura uno “Shawarma Palace”, per sentirsi accolti come nella scena dei titoli di coda del primo Avengers.

Ricordiamo che finiti i lavori e con l’emergenza in rientro, l’Avengers Campus sorto al Disney California Adventure ad Anaheim aprirà ufficialmente il 4 giugno ai residenti californiani ospitati al Disneyland Resort.

L’area è sempre stata considerato dalla Disney una delle “priorità assolute” in un anno nel quale la divisione parchi ha dovuto operare numerosi tagli per affrontare l’emergenza. Nella prima fase di apertura, il campus conterrà un’attrazione di Spider-Man, uno spettacolo di effetti speciali di Doctor Strange, un ristorante di Ant-Man and the Wasp e vari incontri ravvicinati con i personaggi Marvel. Successivamente vi sarà una seconda fase con l’apertura di un’attrazione degli Avengers.

L’Avengers Campus è in costruzione anche a Disneyland Paris, dove verrà inaugurato anche il nuovo hotel New York – The Art of Marvel.

