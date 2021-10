La curiosità di oggi suarriva sempre dal volume The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe appena pubblicato e fonte di una vasta quantità di curiosità sull’UCM.

Nelle idee iniziali di Kevin Feige per l’ultimo film dei fratelli Russo dedicati ai Vendicatori c’era la morte dei sei Avengers originali:

“L’idea iniziale di Kevin era che fosse un Toy Story 3, con tutti che si tuffano insieme nella fornace” svela Joe Russo. Feige trovò la resistenza dei fratelli perché la storia non avrebbe potuto prendersi il tempo di celebrare ognuno di loro, una cosa che i fan non avrebbero accettato una volta fuori dal cinema.

Avengers: Endgame stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

Del cast fanno parte Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Paul Rudd, Brie Larson, Karen Gillan, Bradley Cooper, Josh Brolin, Evangeline Lilly, Gwyneth Paltrow, Sebastian Stan e Chadwick Boseman.

La sinossi ufficiale del cinecomic:

Metà degli esseri viventi nell’universo sono stati spazzati via e un unico futuro sembra ormai possibile. Riusciranno gli Avengers e i loro alleati supereroi ad annullare il potere distruttivo delle Gemme dell’Infinito? Siamo a fine partita, ed è tempo di fare sacrifici.

Fonte