Quandoè tornato al cinema in estate 2019, i Marvel Studios hanno deciso di regalare agli spettatori qualche chicca. Alla fine dei titoli di coda era stata aggiunta infatti una scena inedita con protagonista l’attore di Die Hard Reginald VelJohnson.

Nella sequenza – poi finita online – un capo dei pompieri (interpretato dall’attore) e la sua squadra assistono a un salvataggio di alcuni civili da parte di Hulk. Il golia verde utilizza un’antenna parabolica per trarre in salvo alcune persone da un edificio in fiamme. La scena finisce con Hulk che risponde a una telefonata con il suo tablet, che sembra un cellulare: al telefono è Steve Rogers.

Comicbook ha di recente intervistato VelJohnson e gli ha chiesto un parere in proposito:

Di recente ho lavorato a un film di Avengers ed è stato bellissimo. Ho interpretato un vigile del fuoco. Mi piace la Marvel e mi piacerebbe collaborare ancora… sono molto bravi. Hanno una sensibilità unica con il loro lavoro e ho adorato lavorare con i fratelli Russo. Magari troveranno un ruolo adatto a me, non so se esista un supereroe che possa interpretare, ma farei qualunque cosa con loro perché sono stato molto bene.

Perché la decisione di tagliarla? Ne hanno parlato gli sceneggiatori Christopher Markus e Stephen McFeely.

“Avevamo scritto la scena per mostrare più attivamente il suo ruolo [dopo il salto temporale] e i suoi atti di eroismo, invece che partire dalla tavola calda con lui che faceva il punto” ha spiegato Markus. “Ma non aggiungeva nulla di più rispetto alla scena con i pancake, risultava più rumore che contenuto“.

McFeely ha poi aggiunto: “Ci vogliono ere per capire certe cose, ma se la scena non aggiunge nulla, non merita di avere posto nel film“.