Avengers: Endgame: la regista di The Marvels “infastidita” dalla scena al femminile

Uno dei momenti meno apprezzati in uno dei blockbuster più amati – e di successo – degli ultimi anni è di sicuro la ben nota scena al femminile di Avengers: Endgame, quella dedicata all’A-Force, che possiamo vedere durante la battaglia finale degli Avengers contro Thanos e la sua armata.

Un frangente etichettato, nella migliore delle ipotesi, come posticcio visto che finisce per riunire personaggi che non si erano neanche mai incontrati prima e che, a prescindere da questa necessità scenica, non avevano nessuna ragione valida per trovarsi tutte insieme nello stesso punto.

Durante la D23 Nia DaCosta, la regista di The Marvels, il cinecomic targato Marvel Studios che riunisce sul grande schermo Captain Marvel (Brie Larson), Monica Rambeau (Teyonah Parris) e Ms. Marvel/Kamala Khan (Iman Vellani), ha rivelato di non essere una grande fan di quel passaggio in questione:

Io, come tante altre persone in giro per il mondo, ho visto Avengers: Endgame, che aveva quei sei secondi di tutte le eroine Marvel insieme. La prima volta ho avuto i brividi. Poi però mi ha infastidito. Ho pensato “Datemi due ore di questo, per favore”. È stato davvero bello che abbiano deciso di fare un film di squadra con tre delle mie supereroine preferite una cosa che trovo estremamente emozionante. Sono fan della Marvel da tempo e ho amato i film. E ho sempre voluto fare parte di quest’universo.

Diretto da Nia DaCosta, The Marvels arriverà al cinema il 28 luglio 2023. Nel cast Brie Larson, Samuel L. Jackson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Seo Jun Park, Zawe Ashton.

