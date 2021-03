Si chiama, professione personal trainer, ed è ufficialmente entrato nel Guinness dei primati con un record che ha a che fare con, il kolossal cinefumettistico prodotto dai Marvel Studios diretto da Anthony e Joe Russo.

Come viene spiegato dal sito ufficiale del Guinness, Alanis ha ottenuto la certificazione per la “most cinema productions attended of the same film” (per il maggior numero di visioni ripetute della stessa pellicola, in corti discorsi) avendo visto Avengers: Endgame per ben 191 volte. La sua decisione di ottenere questo singolare primato, è stata ispirata da quanto fatto dall’utente di Twitter NemRaps con Avengers: Infinity War. Quel superfan della Marvel era salito agli onori della cronaca per aver visto la pellicola per ben 40 volte in sala e aver superato quota 100, ottenendo anch’egli il riconoscimento del Guinness.

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

Del cast fanno parte Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Paul Rudd, Brie Larson, Karen Gillan, Bradley Cooper, Josh Brolin, Evangeline Lilly, Gwyneth Paltrow, Sebastian Stan e Chadwick Boseman.

La sinossi ufficiale del cinecomic:

Metà degli esseri viventi nell’universo sono stati spazzati via e un unico futuro sembra ormai possibile. Riusciranno gli Avengers e i loro alleati supereroi ad annullare il potere distruttivo delle Gemme dell’Infinito? Siamo a fine partita, ed è tempo di fare sacrifici.

I lungometraggi dell’Universo Cinematografico della Marvel come Avengers: Endgame sono disponibili in streaming su Disney+.

