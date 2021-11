Nel volume The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe, il produttore Jeremy Latcham è tornato a parlare della scena dello Shawarma di

Come noto, la sequenza fu girata pochi giorni della premiere del film di Joss Whedon, perciò tutto il cast aveva un aspetto decisamente diverso. Tra questi, Chris Evans, che aveva una barba bella lunga che la produzione fu costretta a coprire:

Se guardate attentamente, gli mettemmo sopra una pelle fatta di protesi, ma era tutta rigonfia e aveva un aspetto terribile, così gli chiedemmo di appoggiarsi alla mano per coprirla.

Qui potete rivedere il risultato:

