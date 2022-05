è stato comprensibilmente molto impegnato nella promozione stampa di Doctor Strange nel multiverso della follia e, altrettanto comprensibilmente, le varie interviste che ha rilasciato si sono trasformate anche in un’occasione per riflettere sulle sue vecchie esperienze nel Marvel Cinematic Universe,compreso.

Giusto ieri abbiamo parlato di come Benedict Cumberbatch si sia sentito deluso dal fatto che nel montaggio finale di Avengers: Infinity War dei fratelli Russo, non abbia trovato spazio la ben nota scena di Iron Strange.

E sempre in riferimento alla prima parte del dittico di Avengers diretto da Anthony e Joe Russo, Benedict Cumberbatch ha raccontato che uno dei dialoghi più iconici, quello del primo atto in cui Tony Stark e Stephen Strange battibeccano in quel di Bleecker Street e il secondo finisce per dare dell’imbecille al primo, è nato grazie all’improvvisazione.

L’attore ha svelato che:

In pratica c’era Tom che era reduce dal successo di Spider-Man dove, ovviamente, aveva già avuto delle scene con Downey Jr quindi si conoscevano già. Erano molto rilassati, sulla nave ciambella stavano parlando di Zia May e io pensavo “È pazzesco, sto lavorando a uno dei film col budget più alto di sempre e questi due attori si ritrovano a giocare e a inventare cose che poi finiscono nel film. Voglio provare a divertirmi anche io”. Ricordo di averlo fatto, c’era la troupe che stava un po’ al di sopra delle sue spalle e ricordo le loro facce stupite al che ho detto “Ho esagerato?”, ma tutti mi risposero che era stato davvero notevole. Chiesi ai Russo se lo avrebbero lasciato e loro mi dissero che “Se ce lo consentiranno vorremmo davvero lasciare quella battuta nel film”.

Un simile aneddoto su Avengers: Infinity War era stato raccontato da Benedict Cumberbatch anche qualche mese fa.

Fonte: BBC su YouTube