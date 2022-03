Nel corso di una masterclass al Sands International Film Festival di St. Andrews, come riportato da Deadline , Joe Russo è tornato a parlare della sua esperienza sul set di

Il regista ha parlato nello specifico del budget dei due film che in tutto il mondo hanno incassato 4,7 miliardi di dollari:

Quando sorprendi le persone, tendi ad avere un impatto più profondo su di loro, perciò quando ripaghi le aspettative, hai successo solo da un lato. Se invece riesci a sovvertirle, il successo è ancora maggiore. Il problema è che può essere rischioso, perché parliamo di cifre… non so se sono state riportate correttamente, ma nel caso di Avengers: Endgame e Infinity War, ognuno di quei film è costato più di 500 milioni di dollari, perciò parliamo di una quantità di denaro incredibile spesa per questi film. E hai la responsabilità, se hai una coscienza, di contribuire a un ritorno di quell’investimento per le persone che ti hanno dato quei soldi, perciò è rischioso dire: “Ehi, abbiamo un’idea folle, ecco come possiamo sovvertire le aspettative, ma dovremo prendere due dei personaggi più popolari e vederli mentre provano ad uccidersi“.

Il regista ha spiegato in effetti che all’inizio ci fu molta resistenza all’idea che il terzo atto di Captain America: Civil War Steve Rogers e Tony Stark si scontrassero in modo così brutale, con gli Avengers che venivano imprigionati. Stando al regista, la tensione dovuta al desiderio di puntare a un finale più convenzionale da parte della dirigenza spinse lui e suo fratello a prendere in considerazione l’idea di rinunciare alla regia.