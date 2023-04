Durante un’intervista con Near Mint Condition, il creatore di Thanos Jim Starlin ha parlato di una colossale sequenza tagliata di Avengers: Infinity War.

Si tratta della scena in cui avremmo dovuto assistere alla decimazione di Xandar da parte del Titano Folle, che Starlin sostiene durasse 45 minuti (un dato decisamente improbabile).

“Circa un mese prima dell’uscita del film, Joe mi mandò un’email per dirmi che avevano dovuto tagliare la sequenza di 45 minuti all’inizio di Infinity War” ha raccontato. “C’era tutta una sequenza con lui che prendeva la Gemma, l’avevano girata, ma non volevano spendere soldi sugli effetti visivi e non volevano che il film durasse quanto il secondo [Endgame]. Non si erano resi conto che il personaggio avrebbe riscosso un successo fenomenale“.

Come noto, in Avengers: Infinity War avremmo dovuto assistere anche a una scena sul passato di Thanos della durata di circa 10 minuti, come raccontato da Joe Russo qualche anno fa:

Dovevamo vederlo da giovane, mentre cercava di convincere il pianeta che era destinato a svanire e che quindi la soluzione era uccidere metà della popolazione per salvare la civiltà. Veniva mandato in prigione su un altro pianeta e finiva per assistere al suo mondo che si distruggeva da solo.

Trovate tutte le informazioni su Avengers: Infinity War nella nostra scheda.

APPROFONDIMENTI SUI MARVEL STUDIOS

Classifiche consigliate