Avengers: The Kang Dinasty, lo sceneggiatore: “Tutti gli attori avranno spazio per brillare”

Impegnato a promuovere Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Jeff Loveness è stato invitato a parlare del suo prossimo progetto, Avengers: The Kang Dinasty.

Comicbook ha chiesto a Loveness con quali attori non vede l’ora di collaborare, ma ovviamente non ha potuto sbilanciarsi:

Non posso entrare nello specifico altrimenti finirei nei guai. Devo imparare meglio a fare queste interviste online. Posso parlare dei personaggi che ci piacciono? Insomma, ora come ora siamo più emozionati per gli attori coinvolti che per i personaggi. Abbiamo Florence Pugh, Jonathan Majors, Letitia Wright. Abbiamo un incredibile gruppo di attori formidabili e credo che tutti avranno la loro occasione per brillare. Non posso dire chi, ma abbiamo a un bel gruppo e perciò sarà bello far entrare tutti in gioco.