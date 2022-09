Avengers: The Kang Dinasty, lo sceneggiatore chiede aiuto su come si scrive un film, la risposta di Chip Zdarsky

Tra pochi giorni, come abbiamo scoperto ieri, Jeff Loveness inizierà a scrivere la sceneggiatura di Avengers: The Kang Dinasty.

Lo sceneggiatore di Ant-Man and Wasp: Quantumania ha confermato che presto inizierà a rimboccarsi le maniche chiedendo un consiglio su Twitter: “Come si scrive un film?“.

A rispondergli è stato il fumettista e scrittore Chip Zdarsky, che ha dato il suo contributo tra i vari progetti a Howard the Duck, Peter Parker: The Spectacular Spider-Man, Daredevil, Spider-Man: Life Story and Spider-Man: Spider’s Shadow per la Marvel Comics, e a Batman per la DC Comics.

Zdarsky gli ha risposto pubblicando un estratto da una sceneggiatura fasulla che menziona Logan, Reed Richards e gli Avengers.

Ecco il tweet:

Avengers: The Kang Dynasty uscirà il 2 maggio 2025, Avengers: Secret Wars: 7 novembre 2025

