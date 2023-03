Avengers: The Kang Dinasty, lo sceneggiator esclude la presenza degli X-Men e dei Fantastici 4

In occasione di un’intervista con CB, Jeff Loveness – sceneggiatore di Ant-Man and the Wasp: Quantumania – è stato invitato a parlare ancora una volta di Avengers: The Kang Dinasty di cui curerà la sceneggiatura.

Lo sceneggiatore ha risposto nello specifico a una domanda sulla presenza degli X-Men e dei Fantastici 4, facendo intendere che non saranno nel film:

No, credo che tutta quella roba sia lontana. So che stanno lavorando ai Fantastici 4, ma sarà una cosa a parte. E comunque, guardate, sono il più grande appassionato di X-Men al mondo, ma credo intendano tenerli in disparte per un po’. In ogni caso questi Avengers sono dei guai e hanno fin troppo di cui occuparsi con Kang, è già abbastanza.

Avengers: The Kang Dynasty uscirà il 2 maggio 2025, Avengers: Secret Wars il 1 maggio 2026.

