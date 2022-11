Avengers: The Kang Dynasty, Simu Liu spiega perché confida nel regista Destin Daniel Cretton

Come noto, Destin Daniel Cretton, regista di Shang-Chi, è stato scelto per occuparsi della regia di Avengers: The Kang Dynasty, che arriverà al cinema il 2 maggio 2025.

In una recente intervista con Comicbook, Simu Liu ha parlato della scelta in questione, dimostrando ovviamente grande entusiasmo:

È incredibile, ovviamente ho appreso la notizia poco prima che il mondo lo scoprisse, ma mi ha fatto impazzire. Gli ho mandato tipo quaranta messaggi di fila, pieni di punti esclamativi. Sono così incredibilmente felice per lui, se lo merita tanto. Ciò che lo rende un regista tanto speciale, e l’ho detto fin dall’inizio durante la presentazione del nostro film, è la sua capacità di rendere un film di 150 milioni di dollari una storia molto intima, nel miglior senso possibile. Sono così curioso di scoprire cosa farà in un film con le proporzioni di Avengers, perché è facile perdersi nello spettacolo di quei film, nella loro grandezza, ma se riesci a mantenere l’umanità di quelle storie, puoi creare un film memorabile e speciale. Destin può farcela, se lo merita tanto. Non vedo l’ora di tornare a lavorare con lui.

Avengers: The Kang Dynasty uscirà il 2 maggio 2025, Avengers: Secret Wars il 1 maggio 2026.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!