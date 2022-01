non è stato accolto proprio a braccia aperte sul set di, il film di Joss Whedon del 2012.

A raccontarlo è stato Jeremy Renner, l’interprete di Occhio di Falco, in una recente intervista:

Se avete mai giocato a uno sport, è come entrare in una nuova squadra. Conoscevo Robert Downey Jr., conoscevo Scarlett Johansson, ma non Chris Hemsworth. Lui è un grande, ma non lo conoscevamo.

Il primo giorno eravamo tutti in attesa con i nostri costumi, sembrava Halloween, eravamo elettrizzati, ma ci sentivamo anche ridicoli. Ci conoscevamo già un po’ tutti, a parte questo Hemsowrth, australiano. Era il più alto, il più bello… Downey mi disse: “Dobbiamo spezzargli le gambe, dobbiamo farlo fuori. È troppo bello, troppo alto, troppo affascinante, maledetto“.