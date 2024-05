Dopo essere appartenuto a Hugo Weaving in Captain America: Il primo vendicatore, il ruolo di Teschio Rosso è passato a Ross Marquand: l’attore, celebre per essere stato Aaron in The Walking Dead, interpreta infatti il personaggio in due momenti fondamentali dei film Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Racconta Marquand a ComicBook di aver girato tutte le sue scene in un unico giorno:

È stato un modo di lavorare davvero intenso, e mi piace molto quel tipo di riprese. Penso che l’abbiamo finita in otto ore – entrambi i film, uno di seguito all’altro, in un solo giorno. Voglio dire, è incredibile.

Aggiunge inoltre che non recitava con nessun trucco prostetico, ma a viso scoperto, con i marcatori per l’intervento della CGI in un momento successivo.

Entrambe le scene in cui l’attore è presente (top secret al momento delle riprese) contengono alcuni dei momenti più intensi dei due film: il sacrificio di Gamora da parte di Thanos e il sacrificio di Natasha/Vedova Nera.

Per tutte le notizie sul mondo degli Avengers cliccate qui.

Seguiteci anche su TikTok!

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate