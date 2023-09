Negli ultimi giorni sono circolate voci sul potenziale regista di Avengers: Secret Wars, che arriverà al cinema nel 2026.

Tra i nomi che si sono fatti: Alfonso Cuaròn, Sam Raimi e anche Shawn Levy, scelto dai Marvel Studios per dirigere già Deadpool 3. In occasione di una recente intervista con Entertainment Tonight, il regista ha risposto a una domanda sulle voci in questione praticamente con un “no comment”:

Ho letto quello voci, voglio solo dire questo.

Michael Waldron, sceneggiatore che gode di ottimi rapporti con i Marvel Studios dopo aver scritto Loki e Doctor Strange nel multiverso della follia, dovrebbe occuparsi della sceneggiatura.

Avengers: Secret Wars sarà disponibile nelle sale dal 1 maggio 2026.

