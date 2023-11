Era stato svelato da una serie di leak online, ma ora LEGO ha presentato in via ufficiale il set dedicato alla Avengers Tower da più di 5000 pezzi (5201 per l’esattezza) che sarà disponibile per l’acquisto a partire dal prossimo 24 novembre al prezzo di 499,99€.

A seguire potete scoprire tutti i dettagli!

SCATENA IL TUO SUPERPOTERE CON LA NUOVA TORRE DEGLI AVENGERS LEGO® MARVEL DEL GRUPPO LEGO!

Billund, 8 novembre 2023 – Il Gruppo LEGO è lieto di annunciare il più grande set della linea LEGO® Marvel: supereroi all’ascolto, date il benvenuto alla nuova e iconica Torre degli Avengers LEGO Marvel.

Nel 1963, i supereroi più potenti della Terra vennero presentati per la prima volta nelle pagine del numero di esordio del fumetto The Avengers. Ora, esattamente 60 anni dopo, i fan della Marvel possono celebrare questo importante anniversario e provare l’emozione di costruire, mattoncino dopo mattoncino, la propria epica Torre degli Avengers in formato mattoncino.

Questo modello da costruzione composto da 5.201 pezzi è il grattacielo in mattoncini LEGO più grande mai realizzato.

Inoltre, include ben 31 minifigure LEGO, il numero più alto mai incluso in un set LEGO! Tra queste, ci sono tutti i personaggi iconici della Infinity Saga, oltre a Leviathan, Quinjet e due flyers Chitauri, oltre che un’esclusiva minifigure LEGO del presidente degli studi Marvel, Kevin Feige. La struttura della Torre include elementi originali su ogni piano e, con un’altezza di oltre 90 cm, il set è pieno di scene memorabili e di un cast stellare di personaggi fino al tetto.

Per rendere il lancio del nuovo set ancora più speciale, il 25 novembre a partire dalle ore 10, presso il LEGO Store Milano San Babila e il LEGO Store Roma Tomacelli, sarà possibile seguire un entusiasmante live building per vedere l’epico modello prendere vita, mattoncino dopo mattoncino.

Il nuovo set Torre degli Avengers LEGO Marvel sarà disponibile dal 24 novembre su LEGO.com e nei LEGO Store al prezzo di 499.99€, e a partire dal 1° febbraio 2024 anche presso i Toys Centre.

Inoltre, dal 24 al 27 novembre, i membri LEGO Insiders, acquistando la Torre degli Avengers LEGO Marvel, riceveranno in omaggio il set LEGO Marvel Taxi, che include un iconico taxi giallo di New York e quattro minifigure, tra cui Black Panther, un tassista e due outrider.

Ecco, a seguire, una serie di foto:

Nel set è presente anche la minifigure di Kevin Feige:

