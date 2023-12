In una nuova intervista con TotalFilm, David Ayer, regista del film di Suicide Squad uscito nel 2016, è tornato a mostrare un certo ottimismo circa la possibilità di poter mostrare al mondo la sua Ayer Cut, ovvero la versione del cinecomic con il suo final cut (come noto, quella arrivata al cinema venne pesantemente rimaneggiata per volere dello studio).

Questa la sua recente dichiarazione:

Credo che sì, riusciremo a far vedere l’Ayer Cut. Voglio essere ottimista. Sai, ci sono molte persone che sono coinvolte in certe narrazioni che non hanno piacere che queste cose vengano fuori alla luce del sole. Quindi c’è un’enorme resistenza politica, perché se quel montato diventasse pubblico, la vigliaccheria e tutta la generale schifezza di come è stato trattato il film, e come gli attori hanno visto il loro grande lavoro portato via… È una narrazione che esploderebbe nel momento in cui la gente vedrà il film. Ma sta arrivando. Qualcosa accadrà. Qualcosa sarà rivelato. La verità viene sempre fuori. Viene sempre fuori.

Giusto qualche mese fa, parlando di come il suo Suicide Squad venne (mal)trattato dallo studio, David Ayer si è riferito alle “politiche di palazzo” della Warner Bros paragonandole a quelle di Game of Thrones.

