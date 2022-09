Babylon: Brad Pitt e Margot Robbie nelle prime immagini del nuovo film di Damien Chazelle!

Arrivano grazie a Vanity Fair le prime immagini ufficiali di Babylon, il nuovo lungometraggio diretto da Damien Chazelle (La la Land) interpretato da un vero e proprio parterre di star come Brad Pitt, Margot Robbie, Samara Weaving, Tobey Maguire e Katherine Waterstone.

In merito a Babylon, Damien Chazelle dichiara a Vanity Fair:

L’idea di fondo era quella di fare un grande film epico e con molti personaggi, ambientato alle origini di Los Angeles e Hollywood, quando entrambe stavano diventando come le pensiamo oggi.

Il regista ha anche puntualizzato di aver dovuto rimandare a lungo la realizzazione di questo film, pensato già 15 anni fa appena “sbarcato” a Los Angeles proprio perché troppo ambizioso e non alla portata di un regista alle prime armi al quale non avrebbero mai e poi mai assicurato i mezzi per realizzarlo. Poi, dopo First Man – il primo uomo, ha finalmente cominciato a lavorare alla sceneggiatura.

Sempre sulle pagine del magazine di moda possiamo leggere:

Guardando le prime riprese e le prime immagini, Babylon sembra essere una sfarzosa avventura nella nascente Età dell’Oro di Hollywood, che ha per protagonisti uno sfacciato Brad Pitt, una disinibita Margot Robbie e il nuovo arrivato Diego Calva. Tuttavia, sotto lo sfarzo e il glamour, Chazelle voleva che Babylon sottolineasse come il rapido cambiamento e la crescita della città avessero avuto un prezzo: «Tutto si muove sotto i piedi della gente», dice, «e sono rimasto davvero affascinato dal costo umano di una trasformazione di quella portata, in un momento in cui non c’era una tabella di marcia e tutto era nuovo e selvaggio».

Sul lavoro con Brad Pitt e Margot Robbie per Babylon aggiunge:

Lavorare con Pitt e Robbie ha avuto qualcosa di magico, perché entrambi hanno potuto, saputo e voluto, come mai prima, trasmettere ai personaggi che interpretavano parte della loro esperienza personale.

Potete ammirare tutte le immagini e leggere le dichiarazioni integrali del regista su Vanity Fair cliccando sulle immagini qua sotto:

Babylon arriverà nelle sale dal prossimo 25 dicembre distribuito da Paramount.

FONTE: Vanity Fair