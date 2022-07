Si torna a parlare di un film dedicato a Amy Winehouse, amata cantante britannica scomparsa prematuramente all’età di 27 anni nel 2011.

Come riportato da Deadline, Studiocanal ha messo in cantiere un film biografico intitolato Black to Black affidando la regia a Sam Taylor-Johnson, regista di Cinquanta sfumature di grigio. La sceneggiatura è stata scritta da Matt Greenhalgh e ha ottenuto il benestare della famiglia Winehouse.

Con l’arrivo della regista a bordo del progetto, lo studio ha ora dato priorità al film dando inizio alla ricerca dell’attrice che interpreterà la cantante. Fino a qualche anno fa era in sviluppo un film con protagonista Noomi Rapace, ma non è più decollato.

