Come noto, la festa sarà celebrata in Italia con un’area immersiva ispirata a King’s Cross che prenderà vita alla stazione di Milano Centrale in cui fan potranno ricreare il loro viaggio a Hogwarts attraverso delle opportunità fotografiche ritraenti il Binario 9 e 3/4, l’Espresso per Hogwarts e la Sala Grande.

AL VIA LE CELEBRAZIONI PER IL BACK TO HOGWARTS 2023

Il 1 settembre, come ogni anno, i fan di Harry Potter si riuniscono per celebrare il Back To Hogwarts, una delle ricorrenze più iconiche nel calendario degli appassionati di Harry Potter in tutto il mondo, che segna il momento in cui giovani maghi e streghe salgono a bordo del Hogwarts Express dal binario 9 e ¾ per iniziare un nuovo anno di magiche avventure alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts.

In occasione del Back To Hogwarts 2023, venerdì 1 settembre e sabato 2 settembre, verrà installata un’area dedicata a Harry Potter presso la stazione centrale di Milano. All’interno dell’area i fan dell’amatissimo mago potranno vivere la loro personale esperienza di viaggio verso Hogwarts, con tre diverse aree celebrative per la realizzazione di foto e video. Ognuna di queste aree è pensata per ripercorrere alcuni dei momenti più iconici del viaggio verso la scuola: dal muro di mattoni da attraversare alla stazione di King’s Cross a Londra, alla piattaforma del binario 9 e ¾, fino alla Sala Grande di Hogwarts per lo smistamento nelle case. Nell’area saranno presenti anche 3 statue 1:1 dei protagonisti della saga: Harry Potter, Hermione Grenger, e Ron Weasley.

In occasione del Back To Hogwarts, Sky Italia lancerà una nuova edizione del pop up channel SKY CINEMA HARRY POTTER, dal 9 al 24 settembre. Il canale programmerà gli 8 film della saga, oltre a Harry Potter 20° anniversario – Ritorno a Hogwarts e Animali Fantastici – I Segreti di Silente. Tutti i film saranno disponibili anche su NOW.

Inoltre, diversi partner Consumer Products parteciperanno alle celebrazioni con attività e lanci di prodotto:

United Colors of Benetton si unisce alle celebrazioni con una nuova collezione dedicata a Harry Potter: felpe e felpette girocollo, t-shirt a maniche lunghe e corte, che riprendono i colori iconici della serie che ha incantato tutto il mondo: grigio, nero, bianco crema e bordeaux i modelli da ragazzo, e per la ragazza anche l’aggiunta di violetto e rosa. I capi saranno disponibili dal 15 settembre.

Dopo il successo dell’anno scorso, Calzedonia sviluppa una capsule family con oltre 30 referenze a tema Harry Potter. Infatti, in occasione del ritorno a scuola, adulti e bambini potranno ritrovare Harry, Hermione, Ron e gli elementi iconici della serie nella nuova collezione presente nei quasi 600 punti vendita monomarca e sullo store online di Calzedonia.

Per il secondo anno di fila, Coop ha scelto Harry Potter come protagonista dei suoi prodotti a marchio e della campagna Scuola. La collezione è caratterizzata da un’offerta per tutta la famiglia, con abbigliamento, intimo e cancelleria. All’interno della collezione spiccano i pigiami e le tute per bambino e bambina, così come lo zaino e il trolley con la grafica delle quattro case di Hogwarts.

Pepco, con oltre 130 negozi di abbigliamento per tutta la famiglia e complementi d’arredo per la casa, in occasione del Back To Hogwarts ha sviluppato una collezione che presenta tutto il necessario per iniziare la scuola con divertimento e stile: abbigliamento, calzature, cancelleria e accessori. La collezione non è rivolta solo ai più piccoli, ma soddisfa i fan di Harry Potter di tutte le età, proponendo prodotti adatti a tutta la famiglia.

So.Di.Co – specializzata nei prodotti di largo consumo per la cura e il benessere della persona – lancia in occasione del Back To Hogwarts una linea composta da due referenze Eau de toilette e Bagnodoccia, create da esperti profumieri che si sono ispirati alle atmosfere di Hogwarts, alle storie e alle avventure che Harry e i suoi amici devono affrontare, e ad elementi iconici come la Burrobirra o le Cioccorane.

Anche Seven, nel periodo del Back To Hogwarts, celebra la franchise di Harry Potter con la prima linea dedicata. La collezione spazia tra diversi articoli per la scuola: da zaini di diverse dimensioni, a prodotti di cartotecnica, fino agli astucci.

I negozi Lego (25 negozi specializzati) lanceranno una meccanica esclusiva per festeggiare il Back To Hogwarts: dall’1 al 13 settembre acquistando prodotti Lego Harry Potter per un valore di 130€, si avrà la possibilità di ricevere in omaggio un playset Harry Potter.

FAO Schwarz partecipa alle celebrazioni del Back To Hogwarts attraverso l’area completamente dedicata a prodotti a tema Harry Potter all’interno del loro iconico store di Via Orefici 15 a Milano. Nel negozio i fan potranno rivivere le emozioni magiche della serie, dal 1 al 3 settembre, infatti, lo store verrà animato con attività a tema Harry Potter, e verrà attivato uno sconto del 20% (attivo dal 1 al 10 settembre) per rifornirsi di prodotti Harry Potter prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.

Quest’anno il gruppo Sperlari, leader dei prodotti stagionali e dei dolcificanti e proprietario del marchio Paluani, porterà sulle tavole degli italiani la magia di Harry Potter con un dolce lievitato perfetto da condividere: la Torta Boccino D’Oro Paluani, farcita di crema pasticcera e ricoperta di scagliette di cioccolato fondente, da spolverare con polvere dorata e decorare con le magiche ali. Perfetta per chi ha sempre desiderato di poter afferrare il boccino durante una partita di Quidditch.

Witor’s lancerà sul mercato la prima linea completa di snack dolci ispirata al magico mondo di Harry Potter e alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. Cioccolato che scoppietta sul palato, rane tridimensionali che svettano sulle barrette, biglietti del treno per Hogwarts che si trasformano in biscotti, cristalli dorati che luccicano come oro, pop corn caramellati che si rivelano solo dopo l’assaggio. Un’esperienza sensoriale, che promette di travolgere con gusto e divertimento. La gamma comprende tavolette, da 50 gr e da 300 gr, e magici snack.

Privalia festeggerà il Back to Hogwarts con una sezione esclusiva sulla propria piattaforma. Dal 1° settembre, gli appassionati di Harry Potter potranno scoprire una vasta gamma di prodotti ufficiali. Dalle affascinanti statuette collezionabili ai giocattoli dei marchi più prestigiosi, dalla cancelleria tematica a oggetti per l’arredamento, la sezione offre un modo magico per portare l’atmosfera di Hogwarts nella vita di tutti i giorni.

