Il 1° settembre di ogni anno, i fan di Harry Potter si sono sempre riuniti alla stazione di Kings Cross di Londra per celebrare, alle 11:00 in punto, la partenza dell’Espresso per Hogwarts.

Quest’anno i festeggiamenti riprenderanno ancora una volta per celebrare l’inizio di un nuovo anno alla leggendaria scuola di Magia e Stregoneria e si terranno anche in Italia!

Il #BackToHogwarts verrà festeggiato in Italia con un’area immersiva ispirata a King’s Cross che prenderà vita alla stazione di Milano Centrale. I fan potranno ricreare il loro viaggio a Hogwarts attraverso delle opportunità fotografiche ritraenti il Binario 9 e 3/4, l’Espresso per Hogwarts e la Sala Grande.

Tre statue a grandezza naturale del trio composto da Harry, Ron e Hermione, inoltre, spunteranno in città.

