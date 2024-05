Nel corso di un’intervista con Entertainment Weekly, Will Smith ha parlato di Bad Boys 4 (Bad Boys For Life) definendolo “esattamente come dovrebbe essere il film dell’estate“.

“Sono così emozionato per questo film” ha spiegato. “Vogliamo che sia nostalgico, ma che al contempo i personaggi vivano le cose giuste per la loro età e per la loro esperienza. È difficile mantenere il divertimento, l’emozione e al contempo dare la garanzia che gli spettatori potranno godersi i popcorn. Che dovranno essere popcorn gourmet, con un sapore speciale“.

Ha poi aggiunto:

La cosa importante, quando si realizza un altro capitolo, è dargli un fondamento emotivo che sia interessante e coinvolgente, senza limitarsi a far esplodere cose per aria. A questo punto della mia vita ho bisogno di film che riguardino qualcosa. Uno dei motivi per cui la gente ama Bad Boys è che nel suo cuore c’è un’amicizia. C’è amore. C’è un rapporto che tutti noi avremmo desiderato avere, tutti vorremmo qualcuno che sarebbe disposto a morire o correre con noi e per noi, proprio come dice il titolo.

La pellicola sarà nei cinema statunitensi il 7 giugno, nei cinema italiani il 13 giugno. Alla regia, ancora una volta, Adil & Bilall su una sceneggiatura di Chris Bremner.

Cosa ne pensate e quanto attendete Bad Boys 4? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

