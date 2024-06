Bad Boys 4 (Bad Boys; Ride Or Die), nuovo capitolo della saga in Italia dal 13 giugno (LEGGI LA RECENSIONE), ha ottenuto un ottimo riscontro al box-office statunitense, dove è uscito lo scorso weekend. In un’intervista con Deadline, il produttore Jerry Bruckheimer ha spiegato la “semplice” ricetta del successo della pellicola:

Se si realizza qualcosa che il pubblico vuole vedere, lo andrà a vedere. È così semplice. Se funziona per loro, faranno la fila. Vorrei che tutti sapessero cosa significa. Abbiamo tutti dei successi ogni volta, altre volte non li abbiamo. Il pubblico è molto più intelligente di noi.

Bruckheimer, l’uomo dietro i franchise di Pirati dei Caraibi, Top Gun e Beverly Hills Cop, sembra del resto conoscere bene i gusti degli spettatori:

Non so cosa voglia il pubblico, faccio solo quello che mi piace. Cerco solo di fare film che voglio andare a vedere. Lo abbiamo fatto diverse volte. Con Bad Boys, Top Gun e Beverly Hills Cop, si tratta in parte di nostalgia e di dare loro qualcosa di fresco e nuovo – è sempre così. Amano questi personaggi, amano Will (Smith) e Martin (Lawrence), le loro avventure e ciò che affrontano nella loro vita. Vogliono la stessa sensazione, ma vogliono qualcosa di diverso. Penso che siamo stati molto fortunati e abbiamo dato al pubblico esattamente questo.

Inevitabile poi una domanda su un potenziale quinto film di Bad Boys:

Ne abbiamo discusso, ma vogliamo vedere come si è comportato questo film al botteghino, e sono sicuro che ne parleremo a breve.

Trovate tutte le informazioni su Bad Boys: Ride or Die nella nostra scheda.

Cosa ne pensate delle parole su Bad Boys 4 di Jerry Bruckheimer? Lasciate un commento!

Seguiteci su TikTok!

FONTE: Deadline

Classifiche consigliate