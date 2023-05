Sono in corso in quel di Atlanta le riprese di Bad Boys 4, il nuovo capitolo della saga action con Will Smith e Martin Lawrence cominciata nel 1995 con il film diretto da Michael Bay.

L’ultimo capitolo, Bad Boys 3 diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah, è arrivato nei cinema nel gennaio del 2020, poco prima dello scoppio della pandemia di COVID rivelandosi un successone: sono stati 426 i milioni di dollari incassati dall’action a fronte di un budget (P&A escluse) di circa 90.

Ecco, a seguire, i materiali che sono stati catturati dal set della nuova iterazione:

FONTE: Atlanta Filming su Instagram

