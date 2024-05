Negli Stati Uniti sono aperte le prevendite per Bad Boys 4 (Bad Boys For Life), la pellicola in arrivo il mese prossimo in Italia.

Lo hanno annunciato gli stessi Will Smith e Martin Lawrence attraverso i social con un video che ha per sottofondo “Pedro” di Raffaella Carrà, di tendenza negli ultimi mesi. Lo potete vedere qua sotto:

La pellicola sarà nei cinema statunitensi il 7 giugno, nei cinema italiani il 13 giugno. Alla regia, ancora una volta, Adil & Bilall su una sceneggiatura di Chris Bremner.

Cosa ne pensate e quanto attendete Bad Boys 4? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

