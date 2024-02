Dopo il successo di Prey, sorta di prequel di Predator ambientato nella nazione Comanche, Dan Trachtenberg è stato scelto per dirigere Badlands, un nuovo film autonomo del franchise di Predator in sviluppo presso i 20th Century Studios.

Nulla sappiamo sul film, se non che sarà ambientato nel prossimo futuro, e che le riprese inizieranno quest’anno.

Trachtenberg ha ottenuto una nomination all’Emmy per Prey, film uscito direttamente in streaming che ha ottenuto il plauso della critica e del pubblico: Hulu affermò nel 2022 che Prey risultò essere la premiere più vista di sempre sulla piattaforma. Non è chiaro se Badlands uscirà in streaming, ma vista l’attuale strategia della Disney l’idea è che sia prevista un’uscita cinematografica.

