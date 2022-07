Manca sempre meno all’inaugurazione del Marvel Avengers Campus, la nuovissima area tematica dedicata agli Avengers che aprirà ufficialmente i battenti a Disneyland Paris il 20 luglio.

Per l’occasione noi di Badtaste.it siamo stati invitati a un fine settimana ricco di novità e sorprese per seguire il grand evento di lancio. Anche questa volta, come l’anno scorso, alloggeremo al prestigioso Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel.

Condivideremo oggi giorno aggiornamenti sul profilo Instagram di Badtaste con storie, post e reel, ma anche sui profili dei due reclutati per quest’occasione, Mirko e Angie.

Ecco l’invito che abbiamo ricevuto in redazione che spiega la genesi dell’Avengers Campus, ideato da Tony Stark e dai Vendicatori per scoprire, reclutare e formare la prossima generazione di supereroi. Tra le fonti di ispirazione di Tony c’è il progetto top-secret di un luogo delle Stark Industries pensato da suo padre Howard Stark.

Le attrazioni del Marvel Avengers Campus

Avengers Assemble: Flight Force

Supereroi cercasi! Unisciti ad Iron Man e a Capitan Marvel per sconfiggere la minaccia intergalattica. La Terra conta su di te!

Spider-Man W.E.B. Adventure

Partecipa a una missione piena d’azione al fianco di Spider-Man e utilizza una tecnologia innovativa per lanciare la tua ragnatela e catturare tutti i bot prima che seminino un totale caos tecnologico nel Campus.

I ristoranti del Marvel Avengers Campus

Stark Factory

Hai voglia di invenzioni… e di pizza, pasta o insalata? Vola alla Stark Factory, uno spazio high-tech con servizio rapido dove i Supereroi vengono a costruire e riparare i loro equipaggiamenti.

PYM Kitchen

Vieni a fare il pieno di superpoteri con un ampio buffet di piatti e dessert dalle dimensioni mai viste prima. I nostri chef usano la Particella PYM, direttamente da Ant-Man and the Wasp, per trasformare le dimensioni degli ingredienti.

Nel corso dei tre giorni proveremo le attrazioni, gusteremo alcune prelibatezze Marvel e parteciperemo a tutta una serie di attività.

L’apertura della nuova area rientra nelle celebrazioni del 30° anniversario di Disneyland Paris, qui i dettagli dei festeggiamenti iniziati a marzo.