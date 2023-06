Ballerina, spin-off di John Wick con Ana de Armas, vedrà coinvolti tanti volti noti, tra cui proprio il protagonista omonimo interpretato da Keanu Reeves. In un’intervista con ScreenRant, Chad Stahelski, regista di tutti i capitoli della saga principale, ha fornito alcune anticipazioni sul ruolo che il personaggio avrà nel film.

Ecco le sue parole:

Per quanto riguarda ciò che arriva da John Wick, si tratta di una sorta di inside joke tra il pubblico e John Wick. Sappiamo tutti dove sta andando. Conosciamo tutti il percorso che ha fatto. Così, quando hanno le loro scene [Ballerina e John], si capisce l’inside joke, anche se il personaggio di Ballerina non capisce. È un po’ una conversazione metacinematografica when you go, il che è piuttosto interessante, perché siamo tutti al corrente di ciò che John sta facendo e di dove sta andando. La sua filosofia o il suo punto di vista è che quando qualcuno ti dà un consiglio, è buono, ma poiché non hai ancora vissuto l’evento, non hai l’esperienza per accettarlo.

Credo che sia questo il modo di vedere la cosa. John sta dando consigli e protezione. Forse anche un po’ di consigli su come scegliere e scegliere saggiamente. Ma fino a quando la scelta non viene davvero messa di fronte a voi, il consiglio non ha molto significato. Quindi, è un piccolo dilemma interessante quello che hanno creato.