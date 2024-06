Nel cast di Ballerina, spin-off di John Wick con protagonista Ana de Armas, troviamo anche Norman Reedus, noto soprattutto come il Daryl Dixon della serie The Walking Dead. In un’intervista con Collider, l’attore ha raccontato la sua esperienza sul set della pellicola in uscita nell’estate 2025:

È stato doloroso. [Ride]. Sono appena tornato da Budapest dove abbiamo aggiunto altre scene di combattimento [tramite riprese aggiuntive]. Quindi, sono andato dal Giappone a Budapest, per poi tornare in Giappone. È un film adrenalinico. È una bella storia, è ben recitata, visivamente stupenda, ma è come un bang, bang, bang, bang, bang, bang. Conosco Keanu [Reeves] e tanto di cappello a lui, perché è un vero e proprio lavoro fisico, che richiede una scatola di Ibruprofene per tutto il giorno. Ma è divertente. È super divertente. Le coreografie sono davvero dure. Nel caso di Daryl Dixon [spin-off di The Walking Dead dedicato al suo personaggio], il combattimento è blando e superficiale. Non ci sono combattimenti sciatti in Ballerina.

Diretto da Len Wiseman (la saga di Underworld), Ballerina uscirà il 6 giugno 2025. Il film racconterà le avventure di una giovane donna che si allena nella stessa accademia “di danza classica” che John Wick ha frequentato in gioventù, per diventare un’assassina.

Vi ricordiamo che John Wick 4 è arrivato nelle sale italiane a marzo 2023. Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda.

Cosa ne pensate delle anticipazioni di Noman Reedus su Ballerina? Lasciate un commento!

Seguiteci su TikTok!

FONTE: Collider

Classifiche consigliate