C’è qualche cambio di programma in casa Lionsgate con un avvicendamento che vede coinvolti due titoli molto attesi come Ballerina, lo spin-off di John Wick con Ana de Armas, e il reboot de Il Corvo diretto da Rupert Sanders con Bill Skarsgård nel ruolo che fu già del compianto Brandon Lee.

Previsto inizialmente per il 7 giugno del 2024, Ballerina viene rimandato di un anno esatto, al 6 giugno 2025: la sua data di uscita verrà presa da Il Corvo appunto. A quanto pare la decisione di posticipare l’uscita di Ballerina sarebbe stata presa per consentire al regista dei film di John Wick Chad Stahelski di pianificare al meglio i lavori per le riprese aggiuntive di Ballerina insieme a Len Wiseman, che ha diretto la pellicola, e creare delle scene d’azione anche più spettacolari e impattanti. Ricordiamo che proprio Stahelski è stato recentemente nominato supervisore per la Lionsgate dei franchise di John Wick e di quello di Highlander che verrà rilanciato proprio dal lungometraggio con Henry Cavill che dirigerà prossimamente.

Quanto a Il Corvo ricordiamo che il film è pronto già da diverso tempo. Le riprese si sono tenute nel a Praga e a Monaco per un budget di circa 50 milioni di dollari. La notizia dell’acquisizione del film da parte della Lionsgate risale al settembre dell’anno scorso.

