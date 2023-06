A tre anni dalle ultime notizie, arrivano aggiornamenti sul nuovo adattamento cinematografico di Bambi in casa Disney.

Deadline riporta in esclusiva che dopo aver vinto l’Oscar per la sceneggiatura di Women Talking – Il diritto di scegliere, Sarah Polley è in trattative per sedere in cabina di regia.

Alla sceneggiatura, invece, dopo l’ingaggio iniziale di Geneva Robertson-Dworet (Captain Marvel) e Lindsey Beer (Sierra Burgess è una sfigata) sono subentrati Micah Fitzerman-Blue e Noah Harpster, sceneggiatori di Transparent.

Anche se il progetto è stato definito come l’adattamento “live action”, in realtà impiegherà la stessa tecnologia con cui è stato portato sul grande schermo Il re leone, e cioè la computer grafica fotorealistica.

La storia di Bambi è quella del celebre cerbiatto che diventa amico di un coniglietto e di una puzzola e deve affrontare la morte della madre per mano di un cacciatore.

