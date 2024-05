Deadline riporta in esclusiva che la Sony Pictures ha deciso di accelerare la lavorazione del film di Barbarella con Sydney Sweeney, offrendo la regia a Edgar Wright.

Jane Goldman e Honey Ross sono entrate in trattative con lo studio per scrivere un nuovo adattamento del celebre fumetto di Jean-Claude Forest già trasposto sul grande schermo nel 1968, mentre Wright è in fase di negoziazione per ottenere il timone della regia.

Il film è al momento solamente in fase di sviluppo, perché Sweeney ha già un’agenda piena, mentre Wright è in pre-produzione con il reboot di The Running Man con protagonista Glen Powell (protagonista di Tutti tranne te assieme a Sweeney).

L’adattamento precedente di Barbarella, uscito nel 1968, era stato diretto da Roger Vadim e seguiva un’astronauta del 41° secolo che si mette alla ricerca per trovare e fermare il malvagio scienziato Durand Durand, che minaccia di riportare il male nella galassia. Il film non ebbe un grande successo al botteghino, ma da allora è diventato un classico di culto.

