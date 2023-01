Barbarella: Jane Fonda “preoccupata” per il remake con Sydney Sweeney

L’anno scorso la Sony ha scelto Sydney Sweeney (Euphoria, Madame Web) come protagonista di Barbarella, un nuovo adattamento del celebre fumetto di Jean-Claude Forest già trasposto sul grande schermo nel 1968.

In una recente intervista con l’Hollywood Reporter, l’attrice del film originale Jane Fonda ha commentato l’idea del nuovo film:

Cerco di non pensarci, perché sono preoccupata per quello che sarà. Avevo un’idea su come farlo che [il produttore originale] Dino De Laurentiis, quando era ancora vivo, non voleva proprio ascoltare. Ma sarebbe potuto essere un film veramente femminista.