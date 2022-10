Barbarella: Sydney Sweeney protagonista per la Sony del nuovo adattamento del celebre fumetto

Deadline riporta che Sydney Sweeney sarà la protagonista di Barbarella per la Sony Pictures, nuovo adattamento del celebre fumetto di Jean-Claude Forest già trasposto sul grande schermo nel 1968. Il nuovo film, al momento ancora in sviluppo, non ha ancora un regista o sceneggiatore associato, ma Sweeney dovrebbe esserne anche produttrice esecutiva.

Non si sa ancora molto di questa versione, ma ricordiamo che quella precedente, diretta da Roger Vadim con protagonista Jane Fonda, seguiva un astronauta del 41° secolo che si mette alla ricerca per trovare e fermare il malvagio scienziato Durand Durand, che minaccia di riportare il male nella galassia. Il film non ebbe un grande successo al botteghino, ma da allora è diventato un classico di culto.

Questa invece la descrizione del personaggio dei fumetti che riporta Wikipedia:

Tenera e determinata, distratta e materiale, Barbarella, sempre poco vestita o addirittura nuda, è un’eroina protofemminista e tradizionale allo stesso tempo. Alle prese con situazioni pericolose o stranianti, spesso in contatto con maschi di varie etnie, con i quali instaura rapporti conflittuali e amorosi da cui esce molto spesso vittoriosa, Barbarella è erotica e seduttiva, tanto da tentare, in un caso almeno, approcci amorosi addirittura con robot di aspetto umanoide maschile.

Di seguito il post su Instagram dell’attrice, che celebra l’iconico personaggio annunciando: “È tempo di salvare l’universo”:

Dopo Madame Web, cinecomic in uscita ad ottobre 2023 con protagonista Dakota Johnson, si tratterà dunque di una nuova collaborazione tra la Sony e l’attrice, nota per i ruoli nelle serie Euphoria e The White Lotus, per entrambi i quali ha ottenuto una nomination agli Emmy. Prossimamente la vedremo invece nei film National Anthem e The Registration.

