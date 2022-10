Barbarella: Sydney Sweeney non vede l’ora di mostrare il film al pubblico

Qualche giorno fa abbiamo scoperto che Sydney Sweeney sarà la protagonista di Barbarella per la Sony Pictures, un nuovo adattamento del celebre fumetto di Jean-Claude Forest già trasposto sul grande schermo nel 1968.

In una recente intervista con ET, Sydney Sweeney si è detta incredibilmente emozionata per il ruolo che in passato era stato interpretato da Jane Fonda:

Parliamo di un personaggio così iconico e divertente e ci tengo a tenere vivo quel divertimento per tutto il film. Non vedo l’ora che il pubblico la scopra.

La versione precedente, ricordiamo, era stata diretta da Roger Vadim e seguiva un’astronauta del 41° secolo che si mette alla ricerca per trovare e fermare il malvagio scienziato Durand Durand, che minaccia di riportare il male nella galassia. Il film non ebbe un grande successo al botteghino, ma da allora è diventato un classico di culto.