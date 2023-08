ll fenomeno Barbenheimer ha appena trovato il suo esito in Italia con l’arrivo di Oppenheimer di Christoper Nolan dopo una lunga attesa, mentre Barbie nonostante sia uscito da più di un mese continua a incassare al botteghino registrando risultati straordinari.

Slate ha intervistato per l’occasione una donna che curiosamente rappresenta la perfetta sintesi del fenomeno visto che si chiama Barbara Oppenheimer e che da giovane si faceva chiamare proprio Barbie.

“Il padre di mio marito è cugino di terzo grado di J. Robert [Oppenheimer]” ha svelato la donna. Quando le è stato chiesto di scegliere tra i due film, ha però faticato a rispondere:

È difficilissimo, sono così diversi. […] Abbiamo amato entrambi i film. Non ero certa che mio marito avrebbe apprezzato Barbie, ma ha riso ad alta voce per tutto il film. […] Non ci siamo vestiti di rosa, eravamo solo noi due, ma tornerò al cinema la settimana prossima con un gruppo di donne e vestiremo di rosa. Io indosserò la mia maglietta di Barbenheimer.