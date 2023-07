Ci siamo, è iniziato il weekend più interessante dell’anno al box-office americano. Lo scontro preannunciato fin dal 2022 tra Barbie e Oppenheimer entra nel vivo, e se inizialmente in molti pensavano che i due film si sarebbero danneggiati a vicenda, appare ormai evidente che accadrà l’esatto opposto. Il virale Barbenheimer (assolutamente spontaneo, e questo spaventa molto gli studios di Hollywood perché è un fenomeno impossibile da controllare e quindi programmare) che va avanti da mesi, alla fine, sembra stia valorizzando entrambe le pellicole, così diverse tra loro da attirare due pubblici completamente diversi… che tuttavia potrebbero anche scambiarsi, facendo l’ormai famigerata double feature (che noi italiani non potremo fare, perché Oppenheimer uscirà il 23 agosto).

Se le cose dovessero andare per il verso giusto, dopo settimane di incassi altalenanti e aspettative non rispettate per quanto riguarda i grandi blockbuster potrebbe chiudersi uno dei weekend aggregati più ricchi degli ultimi anni. Non si raggiungeranno forse i 283 milioni di dollari del weekend di lancio di Spider-Man: No Way Home a dicembre 2020, ma forse i 263 milioni del weekend di lancio de Il Re Leone a giugno 2019 non sono un miraggio.

Di sicuro l’offerta non manca: oltre a Barbie e Oppenheimer (che insieme potrebbero raccogliere oltre 225 milioni di dollari nei tre giorni) c’è ancora l’azione di Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte Uno (che dovrebbe dimezzare gli incassi dell’esordio e raccogliere altri 25 milioni di dollari), la sleeper hit Sound of Freedom (che almeno altri 20 milioni li porterà a casa, sta andando molto bene nei flyover states) e ancora l’animazione di Elemental (almeno altri 7-8 milioni), l’avventura di Indiana Jones e il quadrante del destino (altri 7 milioni?) e l’horror di Insidious – La porta rossa (almeno altri 6 milioni).

Gli incassi alle anteprime di giovedì

Una prima importante cartina di tornasole sono gli incassi alle anteprime di giovedì: i dati diffusi da Warner Bros. vedono Barbie incassare la bellezza di 22.3 milioni di dollari, inclusi 1.1 milioni di mercoledì sera. È il dato migliore dell’anno (superiore a quello di Guardiani della Galassia Vol. 3), e dopo tanti dubbi dovrebbe corroborare la tesi che il film possa incassare in tre giorni tra i 150 e i 170 milioni di dollari (solo qualche settimana fa si parlava al massimo di un centinaio di milioni!).

Festeggia anche Oppenheimer: giovedì sera il film (che, lo ricordiamo, ha sottratto tutte le sale IMAX a Mission: Impossible e avrà l’esclusiva per tre settimane) ha raccolto ben 10.5 milioni di dollari. È l’incasso più alto di sempre per un film originale di Christopher Nolan, e più alto degli 8.9 milioni raccolti qualche mese fa da John Wick 4. Anche in questo caso si punta al rialzo per la forbice degli incassi: non è da escludere quindi che il film chiuda il weekend sopra i 70/80 milioni di dollari.

Vi terremo aggiornati per tutto il weekend!

