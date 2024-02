In occasione di un’ospitata al The Howard Stern Show, John Cena ha svelato di aver preso in considerazione di rinunciare al suo cammeo in Barbie.

L’attore ha spiegato infatti che i suoi agenti hanno cercato di convincerlo a non apparire nel film di Greta Gerwig:

Gli agenti fanno quello che credono e quello che credono è: “Questa entità, questa merce gravita attorno a un certo tipo di cose, perciò non dovremmo uscire dai binari“. Ma io non sono merce, sono un essere umano e mi piace lavorare secondo l’idea che ogni opportunità sia un’opportunità.

Ha poi aggiunto:

Ho letto la sceneggiatura del film e ho fatto del mio meglio per esserci, […] ma il punto di vista dell’agenzia era: “Non è da te“, e lo capisco. Ma alla fine hanno capito il mio di punto di vista. Alla fine quello che fanno è offrire consigli, ma non sta a loro prendere decisioni.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti! Trovate tutte le informazioni sul film nella scheda!

Seguiteci su TikTok

Classifiche consigliate