Uno dei momenti più intensi del film Barbie ha per protagonista il personaggio di America Ferrerà, Gloria, che riflette sui due pesi e due misure che ogni donna deve affrontare ogni giorno.

L’attrice ha parlato a Variety di quanto tempo e impegno ci siano voluti per rendere la scena al meglio:

“Abbiamo girato per ben due giorni. Quel monologo é parte di una sequenza molto più ampia con altri personaggi coinvolti. Per questo ho dovuto girarla più e più volte per dare il giusto contesto a tutte le persone coinvolte in seguito”.

Ferrerà ha parlato di quanta libertà abbia avuto dalla regista e co-sceneggiatrice Greta Gerwig nel recitare il suo monologo, tanto che il testo é cambiato più volte nel corso delle riprese ed é stata aggiunto un momento in particolare in cui il personaggio di Gloria si scaglia con rabbia contro lo stereotipo delle donne che devono sempre apparire belle e aggraziate agli occhi degli altri.

“Durante le riprese ci sono stati momenti in cui mi rendevo conto che Greta (Gerwig) aveva scritto qualcosa che faceva riferimento a qualcosa di molto particolare, a un suo particolare vissuto, e pensavo che avrebbe voluto che lo recitassi esattamente in un determinato modo, con una certa velocità o inflessione della voce… ma non é stato così, anzi, al contrario. Lei ha sempre voluto che rendessi la scena mia e personale” ha aggiunto.

Il discorso di Gloria é stato ripetuto dall’attrice così tante volte che ha dichiarato che le sembrava di averlo girato più di 500 volte: “Alla fine anche se sembrava tanto, penso che i vari ciak per il discorso siano stato tra i 30 e i 50, per tutto il discorso, dall’inizio alla fine. Lo abbiamo ripetuto così tante volte che Ariana [Greenblatt, interprete della figlia di Gloria] era in grado di ripetermi l’intero monologo visto che oramai lo aveva memorizzato anche lei a forza di sentirlo“.

Ha poi concluso: “Nessuna di noi si aspettava che il film si sarebbe rivelato un crescendo che avrebbe portato a questo momento molto forte in cui ti viene da scoppiare a piangere… o da ridere talmente forte da farti scendere le lacrime. Ogni ciak era diverso. Alcune volte il discorso sui due pesi e due misure che le donne devono affrontare virava verso la rabbia. A volte invece riusciva più in chiave comica e ti veniva da ridere. Ha trovato la sua forma finale solo durante le varie riprese, si trattava di sentire, momento per momento, dove quelle parole ti avrebbero portata”.

Trovate tutte le notizie su Barbie, ora nei cinema italiani, nella nostra scheda.

