Ieri vi abbiamo aggiornato con i dati definitivi relativi allo straordinario successo al box-office ottenuto in tutto il mondo da Barbie, la pellicola di Greta Gerwig (da lei scritta insieme al marito Noah Baumbach) e interpretata da Margot Robbie.

Barbie ha raccolto 162 milioni di dollari nei cinema americani, per un totale di 356 milioni in tutto il mondo (ECCO TUTTI I DETTAGLI) e questo straordinario debutto è stato commentato da Greta Gerwig nel corso di un’intervista con Uproxx.

Ecco cos’ha detto:

In tutta onestà sto vivendo quest’esperienza in tempo reale ed è davvero incredibile. Ma è anche stupefacente perché mi trovo a New York City e ieri ho cominciato a passare da un cinema all’altro aumentando il volume in diverse proiezioni. Insomma, ho pensato che “Penso che potremmo aggiungere un decibel qua. Continuiamo così”. Ma sì, è fantastico. Ovviamente sono qui a New York City, ma mi rendo conto che il film è un fenomeno ovunque. Che è una cosa favolosa e strana.