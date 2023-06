Prima che Greta Gerwig salisse a bordo del progetto e scegliesse Margot Robbie come protagonista, Barbie era un progetto a tutti gli effetti di Amy Schumer.

L’attrice dopo una lunga fase di sviluppo decise di abbandonare il progetto e all’epoca incolpò la sua agenda troppo fitta.

“Mi dissero che ero troppo magra, in realtà” ha scherzato durante la sua ospitata a Watch What Happens Live With Andy Cohen. “Non vedo l’ora di vedere il film, sembra spettacolare. Credo che dicemmo di avere conflitti con altri impegni, se non sbaglio è quello che annunciamo, ma in realtà si trattava di divergenze creative. Ora c’è un’altra squadra alle spalle e sembra veramente fico e femminista, perciò lo vedrò“.

Il conduttore ha chiesto a Schumer se credeva che la prima versione non fosse abbastanza forte e femminista e l’attrice ha ribattuto: “Già“.

Il film sarà nelle sale italiane dal 20 luglio 2023, distribuito da Warner Bros. Pictures. Nel cast Margot Robbie, Ryan Gosling, Simon Liu, Will Ferrell. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda!

Fonte: Deadline

Classifiche consigliate