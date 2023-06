La Warner Bros. ha aperto ufficialmente le prevendite di Barbie, l’atteso film di Greta Gerwig con protagonista Margot Robbie che uscirà nei cinema italiani il 20 luglio!

E proprio il 20 luglio, noi di BadTaste.it saremo alla Pink Premiere organizzata nella gigantesca Sala Energia PLF di Arcadia Cinema di Melzo, di cui siamo media partner. Appuntamento alle ore 21:00 con dress code rigorosamente ROSA, in onore della bambola più famosa del mondo! Come sempre ci saranno sorprese e alla fine della proiezione registreremo le reazioni del pubblico per realizzare un video da condividere sui social di BadTaste e Arcadia.

Scritto da Greta Gerwig e Noah Baumbach e diretto da Greta Gerwig, Barbie vede nel cast accanto a Margot Robbie anche Ryan Gosling (Ken), America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera, Ariana Greenblatt, Issa Rae, Rhea Perlman, Will Ferrell, tra gli altri. L’uscita è prevista per il 20 luglio solo al cinema.

