Senza dubbio Ken è uno dei (forse il) personaggi più amati del film Barbie di Greta Gerwig. Non solo la performance di Ryan Gosling nei panni del quasi compagno della Barbie di Margot Robbie, ma anche l’interpretazione di tutti gli altri Ken è stata parecchio apprezzata.

Le due direttrici del casting Allison Jones e Lucy Bevan hanno raccontato alla Motion Pictures Association un aneddoto divertente su come alcuni attori si siano presentati ai provini per Ken. Hanno svelato infatti che alcuni aspiranti Ken pensavano che togliersi la maglietta fosse la mossa necessaria per dimostrare di avere i requisiti giusti. A essere messa in scena durante i provini era in particolare la sequenza di combattimento tra Ken e l’altro Ken (interpretato poi da Simu Liu).

Come raccontato da Bevan:

Quelle scene erano divertenti da fare nelle audizioni. Alcuni dei Ken si toglievano la maglietta e noi dicevamo: “No, no, non c’è bisogno che vi togliate la maglietta”. Ma Simu ha semplicemente centrato quella frase nel film. C’erano alcune scene che usavamo durante le audizioni dove la linea sottile tra comicità e sincerità di quei personaggi era difficile da bilanciare.

Ha aggiunto Jones:

La cosa che Greta ha sempre sottolineato era che nessuna di quelle persone fosse sarcastica o facesse l’occhiolino alla camera. Erano davvero come Ken e Barbie.

